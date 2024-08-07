Внаслідок операції вдалося завдати ворогу колосальних втрат. Розвідники знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів.

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ГУР здійснило секретну операцію у Чорному морі

Вночі 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. "Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки й оборони України, реалізація якого триває", – додали там.

Розвідники завдали ворогу втрат у Чорному морі: дивіться відео