Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у фейсбуці.

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"Батальйон "Свобода" сьогодні у неймовірно важких умовах відбиває атаки ворога біля Спірного, на Сіверському напрямку. Вони фактично у напівоточенні. Росіяни намагаються взяти їх у кільце. І нашим героям дуже потрібна наша підтримка", – сказав під час передачі безпілотників керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Українська команда" передала батальйону "Свобода" чергову партію FPV-дронів: дивіться відео

Він зазначив, що дрони – це те, що дійсно підсилить наших захисників і допоможе їм знищити більше ворогів на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" та Володимир Кличко передали одному з підрозділів Головного управління розвідки повнопривідний броньований автомобіль "Кобра" українського виробництва. Це вже п'ятий такий позашляховик, переданий українським захисникам.

Також "Українська команда" передала 28 механізованій бригаді імені Короля Данила партію літаків-камікадзе, ретранслятор та катапульту до них.