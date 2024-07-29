Про це повідомляється на сторінці волонтерського штабу "Українська команда" у фейсбуці.

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"Українська команда" передала 28 славетній механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу чергову партію літаків-камікадзе, ретранслятор та катапульту до них. Ці літаки вже завтра полетять на голови ворогів", – йдеться у повідомленні.

"Українська команда" передала 28 бригаді чергову партію літаків-камікадзе: дивіться відео

У волонтерському штабі нагадали, що 28 бригада продовжує традиції вояків УНР.

Наприкінці десятих років XX століття бійці Української Народної Республіки здійснили перший зимовий похід по тилах більшовиків та денікінців. За весь похід було пройдено 2500 кілометрів, проведено понад 50 успішних боїв. Сьогодні нащадки славних лицарів Зимового походу – бійці 28 бригади – продовжують славні традиції вояків УНР. З початку широкомасштабного вторгнення вони били ворога на Одещині, визволяли правобережжя Херсонщини. Зараз – воюють на Донбасі,

– зазначає "Українська команда".

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував бійцям 28 бригади, які понад 2 роки боронять Україну на найгарячішому напрямку на Донбасі.



Літаки-камікадзе допоможуть нищити ворога / Фото "Української команди"

"Хочу подякувати нашим хлопцям, нашим героям, які вже понад два роки боронять нашу державу на найгарячішому напрямку на Донбасі. Друзі, ми обов’язково переможемо. Слава Україні!" – зазначив Палатний.