Про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний.

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"Це вже п'ятий позашляховик, який обороняє наших хлопців – хлопців на фронті. І рятує життя. Продовжуємо працювати разом з "Українською командою" – підтримувати наших захисників. Підтримувати там, де потрібно", – зазначив Володимир Кличко.

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У свою чергу, керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний подякував Володимиру Кличку та його партнерам за позашляховик.



Автомобіль "Кобра" виготовили в Україні / Фото Артура Палатного

"Українська команда" вдячна Володимиру Кличку та його партнерам, які сьогодні передали цей позашляховик Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Цей броньовик зроблений в Україні, тобто ми підтримуємо вітчизняного виробника. Наше завдання – підсилити технікою наших героїв для виконання їхніх завдань. Цей позашляховик збереже життя та здоров’я наших хлопців", – сказав Палатний.