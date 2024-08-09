Фахівці ISW пригадали, що операція на Курщині почалась 6 серпня. Ймовірно, сили вже просунулись в райони до 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю.
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Що відомо про просування військ у Курській області
Геолокаційні кадри та російські заяви свідчать про те, що українські сили продовжували швидке просування далі в Курську область 8 серпня... Проте українські війська, безсумнівно, не контролюють всю територію в межах максималістичних вимог Росії щодо просування України в Курській області,
– заявили аналітики.
Вони також проаналізували, що російські мілблогери виступили з суперечливими заявами про позиції нібито ЗСУ в Суджі, що приблизно за 10 кілометрів від міжнародного кордону:
- одні мілблогери стверджували, що Суджу захопили повністю,
- деякі – що лише частину міста,
- треті – що ЗСУ також просунулися далі – на Північ від Суджі вздовж траси 38К-024 біля Анастасьєвки.
Фахівці американського Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 серпня, написали, що українські війська діють в районі Гончарівки (на Захід від Суджі) і на Північ від Заолешенки (на Північний Захід від Суджі). Проте російський мілблогер говорив, що українські сили захопили Гончарівку.
Згідно з геолокаційними фотографіями, ЗСУ діють у Новоіванівці – 10 кілометрів на Північ від міжнародного кордону та на Північний Захід від Суджі. Російські мілблогери казали, що військові вже захопили Новоіванівку та Богданівку – на Північний Захід від Суджі.
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Росмілблогери писали, що українські сили також просунулися:
- на Північний Захід від Суджі до Малої Локні та до околиць Черкаського Поріччя;
- на Північний Схід від Суджі в районі Кругленького, Мартинівки, Великого Солдатського;
- на Схід від Суджі біля Мирного, хоча двоє російських мілблогерів спростували заяви про те, що українські сили діють поблизу та в межах Великого Солдацького.
Також ворожі військкори писали, що буцімто Росія відбила українську атаку поблизу Коренево, а українські війська атакували в районі Снагоста – на Південь від Коренево та біля Ольговки, що на Схід від Коренево.