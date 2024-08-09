Фахівці ISW пригадали, що операція на Курщині почалась 6 серпня. Ймовірно, сили вже просунулись в райони до 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю.

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Що відомо про просування військ у Курській області

Геолокаційні кадри та російські заяви свідчать про те, що українські сили продовжували швидке просування далі в Курську область 8 серпня... Проте українські війська, безсумнівно, не контролюють всю територію в межах максималістичних вимог Росії щодо просування України в Курській області,

– заявили аналітики.

Вони також проаналізували, що російські мілблогери виступили з суперечливими заявами про позиції нібито ЗСУ в Суджі, що приблизно за 10 кілометрів від міжнародного кордону:

одні мілблогери стверджували, що Суджу захопили повністю,

деякі – що лише частину міста,

треті – що ЗСУ також просунулися далі – на Північ від Суджі вздовж траси 38К-024 біля Анастасьєвки.

Фахівці американського Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 серпня, написали, що українські війська діють в районі Гончарівки (на Захід від Суджі) і на Північ від Заолешенки (на Північний Захід від Суджі). Проте російський мілблогер говорив, що українські сили захопили Гончарівку.

Згідно з геолокаційними фотографіями, ЗСУ діють у Новоіванівці – 10 кілометрів на Північ від міжнародного кордону та на Північний Захід від Суджі. Російські мілблогери казали, що військові вже захопили Новоіванівку та Богданівку – на Північний Захід від Суджі.

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Росмілблогери писали, що українські сили також просунулися:

на Північний Захід від Суджі до Малої Локні та до околиць Черкаського Поріччя;

на Північний Схід від Суджі в районі Кругленького, Мартинівки, Великого Солдатського;

на Схід від Суджі біля Мирного, хоча двоє російських мілблогерів спростували заяви про те, що українські сили діють поблизу та в межах Великого Солдацького.

Також ворожі військкори писали, що буцімто Росія відбила українську атаку поблизу Коренево, а українські війська атакували в районі Снагоста – на Південь від Коренево та біля Ольговки, що на Схід від Коренево.

Зверніть увагу! Україна не підтверджувала та не коментувала заяви російських окупантів про те, що нібито на території Курської області перебуває наша армія.