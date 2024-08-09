Специалисты ISW напомнили, что операция на Курщине началась 6 августа. Вероятно, силы уже продвинулись в районы до 35 километров от международной границы с Сумской областью.

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Что известно о продвижении войск в Курской области

Геолокационные кадры и российские заявления свидетельствуют о том, что украинские силы продолжали быстрое продвижение дальше в Курскую область 8 августа... Однако украинские войска, несомненно, не контролируют всю территорию в пределах максималистских требований России по продвижению Украины в Курской области,

– заявили аналитики.

Они также проанализировали, что российские милблогеры выступили с противоречивыми заявлениями о позициях якобы ВСУ в Судже, что примерно в 10 километрах от международной границы:

одни милблогеры утверждали, что Суджу захватили полностью,

некоторые – что только часть города,

третьи – что ВСУ также продвинулись дальше – на Север от Суджи вдоль трассы 38К-024 возле Анастасьевки.

Специалисты американского Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 августа, написали, что украинские войска действуют в районе Гончаровки (к Западу от Суджи) и к Северу от Заолешенки (на Северо-Запад от Суджи). Однако российский милблогер говорил, что украинские силы захватили Гончаровку.

Согласно геолокационным фотографиям, ВСУ действуют в Новоивановке – 10 километров к северу от международной границы и на Северо-запад от Суджи. Российские милблогеры говорили, что военные уже захватили Новоивановку и Богдановку – на Северо-запад от Суджи.

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Росмилблогеры писали, что украинские силы также продвинулись:

на Северо-Запад от Суджи до Малой Локни и до окрестностей Черкасского Поречья;

на Северо-Восток от Суджи в районе Кругленького, Мартыновки, Большого Солдатского;

на Восток от Суджи возле Мирного, хотя двое российских милблогеров опровергли заявления о том, что украинские силы действуют вблизи и в пределах Большого Солдатского.

Также вражеские военные писали, что якобы Россия отразила украинскую атаку вблизи Коренево, а украинские войска атаковали в районе Снагоста – к югу от Коренево и у Ольговки, что к востоку от Коренево.

Обратите внимание! Украина не подтверждала и не комментировала заявления российских оккупантов о том, что якобы на территории Курской области находится наша армия.