Специалисты ISW напомнили, что операция на Курщине началась 6 августа. Вероятно, силы уже продвинулись в районы до 35 километров от международной границы с Сумской областью.
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Что известно о продвижении войск в Курской области
Геолокационные кадры и российские заявления свидетельствуют о том, что украинские силы продолжали быстрое продвижение дальше в Курскую область 8 августа... Однако украинские войска, несомненно, не контролируют всю территорию в пределах максималистских требований России по продвижению Украины в Курской области,
– заявили аналитики.
Они также проанализировали, что российские милблогеры выступили с противоречивыми заявлениями о позициях якобы ВСУ в Судже, что примерно в 10 километрах от международной границы:
- одни милблогеры утверждали, что Суджу захватили полностью,
- некоторые – что только часть города,
- третьи – что ВСУ также продвинулись дальше – на Север от Суджи вдоль трассы 38К-024 возле Анастасьевки.
Специалисты американского Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 августа, написали, что украинские войска действуют в районе Гончаровки (к Западу от Суджи) и к Северу от Заолешенки (на Северо-Запад от Суджи). Однако российский милблогер говорил, что украинские силы захватили Гончаровку.
Согласно геолокационным фотографиям, ВСУ действуют в Новоивановке – 10 километров к северу от международной границы и на Северо-запад от Суджи. Российские милблогеры говорили, что военные уже захватили Новоивановку и Богдановку – на Северо-запад от Суджи.
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Росмилблогеры писали, что украинские силы также продвинулись:
- на Северо-Запад от Суджи до Малой Локни и до окрестностей Черкасского Поречья;
- на Северо-Восток от Суджи в районе Кругленького, Мартыновки, Большого Солдатского;
- на Восток от Суджи возле Мирного, хотя двое российских милблогеров опровергли заявления о том, что украинские силы действуют вблизи и в пределах Большого Солдатского.
Также вражеские военные писали, что якобы Россия отразила украинскую атаку вблизи Коренево, а украинские войска атаковали в районе Снагоста – к югу от Коренево и у Ольговки, что к востоку от Коренево.