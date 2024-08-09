Подполковник Янек Кессельманн, заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии говорит бои в регионе, вероятно, заставят Россию передислоцировать свои силы. В то же время в Курской области до сих пор продолжаются бои.

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Вторая линия обороны в Курской области прорвана

Скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к наступлению в этом регионе, и атака стала для них неожиданностью,

– сказал Кессельман.

В эстонской разведке указали, что продвижение составляет примерно 15 километров от границы в Курскую область.

"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление войск в районе Курска вероятно приведет к передислокации подразделений Российской Федерации с других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против сил в регионе", – говорит подполковник.

Аналитики американского Института изучения войны писали, что якобы украинские войска продвинулись в районы до 35 километров от международной границы с Сумской областью. В ISW, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 августа, написали, что солдаты действуют в районе Гончаровки (к западу от Суджи) и к северу от Заолешенки (к северо-западу от Суджи).

Легион "Свобода России" утверждает, что Россия в Курской области не контролирует 800 квадратных километров.