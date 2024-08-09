Ранее официальный Кремль не признавал этого факта. Хотя российские милблогеры писали 8 августа, что украинские военные контролируют несколько приграничных сел и часть города Суджа, в частности – и газовую станцию "Суджа", пишет 24 Канал.
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Что говорит российское минобороны
Российское минобороны традиционно заявило, что они с помощью подразделений группировки войск "Север" и резервов ударами армейской авиации, огнем артиллерии "пресекали попытки рейдовых действий" подразделений противника вглубь территории на Курском направлении.
Осуществлялось огневое "поражение" живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи,
– наконец признали враги.
В этом контексте стоит заметить, что ни украинский Генштаб, ни власти Украины не подтверждали, что они присутствуют или действуют в Курской области России.
Несмотря на это, российское минобороны уже заявляет об определенных своих "успехах" в уничтожении нашей техники и военных.
Коротко о газовой станции "Суджа"
- Газовая станция "Суджа" расположена в 600 метрах от границы. Она обеспечивает самый большой транзит российского газа в Европу.
- Из-за слухов о захвате украинскими войсками газозаборной станции в Курской области цены на газ в Европе поднялись на 4,8%, достигнув 38,45 евро за мегаватт-час. Это самый высокий уровень цены на газ с декабря.
- Оператор украинской газотранспортной системы сообщил, что транзит газа будет продолжаться, несмотря на боевые действия. Однако соглашение о поставках закончится в 2024 году. После этого Украина его не будет продолжать.