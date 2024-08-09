Ранее официальный Кремль не признавал этого факта. Хотя российские милблогеры писали 8 августа, что украинские военные контролируют несколько приграничных сел и часть города Суджа, в частности – и газовую станцию "Суджа", пишет 24 Канал.

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Что говорит российское минобороны

Российское минобороны традиционно заявило, что они с помощью подразделений группировки войск "Север" и резервов ударами армейской авиации, огнем артиллерии "пресекали попытки рейдовых действий" подразделений противника вглубь территории на Курском направлении.

Осуществлялось огневое "поражение" живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи,

– наконец признали враги.

В этом контексте стоит заметить, что ни украинский Генштаб, ни власти Украины не подтверждали, что они присутствуют или действуют в Курской области России.

Несмотря на это, российское минобороны уже заявляет об определенных своих "успехах" в уничтожении нашей техники и военных.

Коротко о газовой станции "Суджа"