Цены на газ в Европе

Фьючерсы на эталонный газ выросли на 4,8%, достигнув 38,45 евро за мегаватт-час, что является самым высоким уровнем с декабря. Этот рост произошел после сообщения российского военного блога "Рыбарь", в котором утверждается, что украинские войска захватили газозаборную станцию вблизи города Суджа. Однако это заявление остается непроверенным независимыми источниками.

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Недавно российская государственная компания "Газпром" воздержалась от предоставления каких-либо комментариев. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также решили не реагировать.

Напомним! Станция Суджа играет важную роль в трубопроводной сети, которая обеспечивает транспортировку российского газа в Европу через Украину.

Усилия Европы, направленные на уменьшение зависимости от российского газа, активизировались, но потенциальное сокращение поставок все еще может застать континент врасплох. Отраслевые эксперты предупреждают, что такое сокращение может привести к значительному росту цен как для потребителей, так и для бизнеса. Несмотря на эти усилия, регион все еще не ввел санкции против российского газа, что оставляет несколько областей все еще зависимыми от этого жизненно важного источника энергии

Поток газа стабилен, никаких изменений. Если бы Украина хотела остановить поток, она могла бы сделать это, не захватывая Суджу,

– сказал Сергей Макогон, бывший генеральный директор Gas TSO Украины, которая управляет сетью.

Оператор газотранспортной системы Украины в своем ежедневном обновлении сообщил, что потоки газа на четверг ожидаются в пределах нормы. Оператор отметил, что номинации, которые служат индикатором поставок, могут отличаться от фактических поставок. Это следует за заявлением "Газпрома", который подтвердил, что потоки газа в среду были на стандартном уровне.