Поговаривают, что россиян взяли под Суджей. Соответствующие кадры появились в соцсетях вечером 9 августа, пишет 24 Канал.

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В плен, вероятно, взяли 20 россиян

Российские военные в Курской области массово сдаются в плен еще с первых дней "прорыва" – десятками и еще и с поднятыми белыми флагами.

В телеграмм-каналах говорят, что на этот раз предварительно в плен попали по меньшей мере 20 россиян. На видео видно, как они сидят с завязанными руками и с желтыми и голубыми лентами на лицах.

В сети показали кадры с пленными россиянами: смотрите видео

К слову, вечером 9 августа в сети опубликовали видео, где украинские военные заявляют, что город Суджа находится под контролем ВСУ. Заметим, что официальной информации о присутствии ВСУ в Курской области не было.

Новости такие: в городе спокойно, все целое. Стратегический объект "Газпрома" в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61 ОМБр,

– отмечают военные в видео.