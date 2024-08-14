Видео с такими просьбами активно распространяются в сети, и уже немало российских военных обратилось к Владимиру Путину с просьбами обмена. Впрочем, официально в Кремле не реагируют на такие видео.

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Российские военные в очередной раз умоляют об обмене

В сети опубликовали новые кадры с пленными российскими военными. Как утверждают в заметке, на кадрах – срочники, которые служили в Курской области. Это является очередным подтверждением того, что Кремль отправляет срочников к отражению атак в Курской области.

Сейчас они попали в плен и в один голос умоляют российские власти об обмене. Российские военные отмечают, что хотят, чтобы их обменяли на воинов "Азова".

Обменяйте нас на бойцов "Азова",

– говорят одноголосо российские военные, которые оказались в плену.

Российские пленные умоляют об обмене: смотрите видео

Ранее Александр Сырский в докладе Владимиру Зеленскому сообщил, что от начала суток украинские военные в рамках операции в Курской области продвинулись на разных участках от 1 до 2 километров.