После того, как стало известно о большом количестве российских пленных в Курской области, омбудсмен России Москалькова инициировала разговор с Лубинцом.

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ВСУ взяли в плен оккупантов

Так, бойцы 22 ОМБр поделились кадрами взятия в плен группы противника.

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Захват вражеских солдат: смотрите видео

Напомним, что недавно нашим воинам удалось захватить в плен сразу сотню вражеских солдат за один раз. Это произошло 14 августа.

Тогда рота российских военных сдалась спецназовцам СБУ.

Спецназовцы захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт – с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней.

Впоследствии глава СБУ Малюк заявил, что сейчас с пленными работает контрразведка и следователи СБУ. Уже после этого украинская сторона сможет вести переговоры об их обмене.

Кроме того, он отметил, что переговорная группа по обмену пленными с Россией будет расширена. Туда войдут, в частности, представители СБУ, МВД, ВСУ и другие.