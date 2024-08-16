Легіон "Свобода Росії" закликав російських військових не тільки здаватися в полон, але й обернути зброю на Кремль. "Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав", – вважають там.

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Що Україна робить з полоненими з Курської області

Журналісти Sky News поговорили з призовниками віком від 19 до 21 року.

Стоячи разом у камері, поруч із двоярусними ліжками, молоді люди описували шок від того, що їх захопили під час нападу українських військ на Курську область. Вони сказали, що все сталося дуже швидко, і вони просто здалися. Чоловіки, з якими ми розмовляли, сказали, що їхні сім'ї не знають, що з ними сталося. Вони сподіваються, що їх обміняють під час будь-якого обміну на українських військовополонених, щоб вони могли повернутися додому,

– йдеться у матеріалі.

Медійники нагадали: на початку повномасштабного вторгнення Путін заявив, що призовників не будуть відправляти на передові позиції в Україні. Але в прикордонні неспокійно давно, службу там не можна було вважати тихою тиловою.

Перш ніж відправити російських полонених у в'язницю, українська сторона надає медичну допомогу пораненим і оцінює психологічний стан бранців, "щоб зрозуміти, наскільки вони можуть продовжувати подорож".

Поранених везуть до цивільних лікарень, де їм надають спеціальну медичну допомогу. Після стабілізації їхнього здоров'я солдатів переводять до центрів утримання військовополонених.

Офіцер, з яким спілкувалися Sky News, повідомив: полонених дуже багато. З початку Курської наступальної операції він із командою перевіз кілька сотень полонених.

"Місткість конвойної машини не дозволяє перевозити великі групи за один раз, тому нам доводиться робити кілька поїздок, забезпечуючи дотримання всіх протоколів", – пояснив він.

А співробітник слідчого ізолятора повідомив, що трохи більше ніж за тиждень він прийняв понад 200 військовополонених.

Росіянам дають змінний одяг, вони приймають ванну, а потім їх розподіляють по камерах. Далі правоохоронні органи проводять фільтрацію. Якщо все в порядку, людей відправляють до таборів утримання, де вже перебувають інші військовополонені.

Представники української сторони, з якими зустрілися журналісти, інформують, що обмін полоненими планується, адже всіх військовополонених треба обміняти.

Цікаво! Арсен Савадов, який готував цей матеріал разом з іншими журналістами, поширив у себе в фейсбуці слова офіцера Збройних Сил України. "Я сплю по дві-три години на день. Ми вивозимо по кілька разів на день російських полонених. Приїжджаємо: у нас всього 7 – 8 місць залишилось, а нас просять взяти ще 15. Я стільки російських полонених не бачив навіть під час Харківської операції у 2022 році", – розповів чоловік.