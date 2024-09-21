Про це 24 Каналу розповів громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв, зауваживши, що Росії байдуже на чеченців в полоні. Тим часом ніхто з їхніх рідних не має сміливості заявити про своє невдоволення.

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Чому в Росії не згадують про полонених чеченців

За словами громадського діяча, скільки б чеченців не перебувало у полоні ЗСУ, в Чечні немає жодної людини, яка б відкрито сказала, що вона цим незадоволена і хоче негайного обміну своєї рідної чи близької людини.

Чеченська Республіка Ічкерія зараз перебуває у такому пониженому стані, що навіть, якби українські війська розстріляли полонених чеченців, ні одна сім'я не висловить публічно своє невдоволення.

У деяких випадках рідні навіть можуть боятись вимагати від влади, аби їм передали тіло загиблого. Ситуація сьогодні в Чечні в жахливому положенні,

– зазначив Ломаєв.

На його думку, Алаудінов зараз перебуває у стані, коли йому потрібно виправдовувати будь-які дії Росії та російської армії. Він змушений зберегти образ страшного та грізного кадирівця, який був створений ще десять років тому російською пропагандою.

Однак чеченці, які тільки розуміють, що невдовзі їм буде потрібно зустрітись з українською армією, одразу втікають,

– зауважив громадський діяч.

Ломаєв пояснив, що раніше російська система створила образ і самих чеченських військових, які були Росії цінними і їх можна було б обміняти на полонених ЗСУ. Однак зараз Росія має іншу стратегію – вона висуває певні претензії Чечні та говорить, чому це вони мають позачергово обмінювати українських військових на чеченців.

"Алаудінов боїться втратити свою посаду, яка зберігає йому життя та тримає на відстані від Кадирова. Тому він зараз має постаратись викликати гордість та заставити чеченців, які зараз перебувають у полоні підтримати міф", – додав громадський діяч.

До слова, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що зараз в України стоїть чітке завдання щодо чеченців – повертати всіх на територію Росії, зокрема в Чечню. Заяви Алаудінова щодо того, що Росія не збирається поверати уродженців Чечні він назвав брехнею.