Можна припустити, що така заява є правдою і вона зіставна з думкою глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що тепер виникає дуже "цікава" ситуація.

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До чого може призвести заява Алаудінова

Варто розуміти, що саме Кадиров є правителем Чечні. Він визначає, що буде з кадирівцями, чеченцями, вирішує їхню долю. Тому якщо визнати, що слова Алаудінова синхронізовані з позицією Кадирова, то розвіюється один з найбільших міфів.

Ми безліч разів чули, що першими міняють саме кадирівців, які потрапили в полон. Але тепер виходить, що їх, можливо, й не міняли, якщо така реакція. Це дає великі аргументи для Сил оборони,

– зауважив Іван Ступак.

Тепер можна сказати полоненим кадирівцям, що їх вдома не чекають. А навіть якщо їм вдасться повернутися в Чечню, то там бійців можуть засудити або навіть стратити. Отже, чи не найкращим варіантом буде приєднатися до добровольчих формувань Північного Кавказу, які воюють на боці України.

"Я думаю, що для України – це якщо не подарунок, то великий козир", – Іван Ступак.

Чому вирішили відмовитись від своїх полонених

Теза "своїх не кидаємо" вже давно розбилася на друзки. Варто згадати, що колись Алаудінов взагалі заперечував, що кадирівці потрапляють у полон. Згодом з'явилося відео, на якому він підтверджував, що деякі такі випадки все-таки були.

Я можу припустити, що кількість полонених настільки велика, що їх не можна ховати, казати, що є лише 2 – 3 випадків. Можливо, рахунок пішов на декілька десятків,

– припустив колишній співробітник СБУ.

Ймовірно, тоді могло бути ухвалене рішення, що бійці взагалі не потрібні, адже вони боягузи, тому й озвучили таку заяву. Для України це справді великий козир, адже цих людей можна залучати до добровольчих формувань.

"Я розумію, що декілька десятків полонених не змінять ситуацію, але для Збройних Сил України з'явилася велика кількість опцій", – підсумував Іван Ступак.