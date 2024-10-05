Об этом Суспільне Донбас по телефону сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.

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Сбитие российского самолета

Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор – повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет,

– отметил Горбунов.

Незадолго до него в сети появились кадры обломков самолета. В сети предполагают, что это был российский Су-25. Однако часть мониторинговых пабликов отмечает, что на видео ближе складывается впечатление, что это Су-34/35. Официальной информации о типе самолета по состоянию на 12:57 не поступало.

Обломки сбитого российского самолета: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

В местных группах распространяют кадры сбивания самолета ракетой "воздух-воздух".

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Как сообщил корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, сбили самолет армии России, который перед тем отстрелялся двумя КАБами по Краматорску. Отметим, что в результате атаки в некоторых районах города исчезло электричество.