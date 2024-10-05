Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

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Збиття російського літака

Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає,

– зазначив Горбунов.

Незадовго до нього у мережі з'явилися кадри уламків літака. У мережі припускають, що це був російський Су-25. Інша ж частина моніторингових пабліків зазначає, що на відео ближче складається враження, що це Су-34/35. Офіційної інформації щодо типу літака наразі не надходило.

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У місцевих групах розповсюджують кадри збиття літака ракетою "повітря-повітря".

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Як повідомив кореспондент Донбас Реалії Сергій Горбатенко, збили літак армії Росії, який перед тим відстрілявся двома КАБами по Краматорську. Зазначимо, що внаслідок атаки у деяких районах міста зникла електрика.

Російські пабліки вже намагаються спростувати збиття, вказуючи, що це був нібито БпЛА С-70 "Охотнік".