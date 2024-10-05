У деяких районах міста є проблеми з енергопостачанням. Про це повідомляє кореспондент "Новини Донбасу".

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Що відомо про удар по Краматорську

За попередньою інформацією, російські війська атакували Краматорськ КАБами. Після ударів над містом почав здійматися дим.

Також у деяких районах міста зникла електрика. Через деякий час в місті пролунали повторні вибухи.

У Краматорській міській раді закликали місцевих перебувати в укриттях цивільного захисту та зберігати інформаційну тишу.

Не публікуйте фото/відео вибухів, роботу ППО,

– зазначили в повідомленні.

Втім, наразі відсутня офіційна інформація щодо наслідків ударів росіян по Краматорську.

Нагадаємо, що 26 вересня росіяни завдали удару двома КАБами по центру Краматорськ. Внаслідок атаки загинули 2 осіб, ще 19 – отримали поранення. Відомо, що жертвами стали 50-річний чоловік та 87-річна жінка. Серед поранених є четверо дітей віком від 4 до 15 років.