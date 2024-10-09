Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті в Україні 1 150 одиниць особового складу.

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Які втрати ворога на війні

  • особового складу – 664 120 (+1150) осіб;
  • танків – 8944 (+4);
  • бойових броньованих машин – 17 751 (+11);
  • артилерійських систем – 19222 (+19);
  • РСЗВ – 1223 (+0);
  • засоби ППО – 973 (+0);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 718 (+31);
  • крилаті ракети – 2 618 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55);
  • спеціальна техніка – 3 385 (+12).

Втрати ворога 9 жовтня 2024 року
Втрати ворога 9 жовтня 2024 року

До речі, Росія російські військові самотужки збили власний дрон "Охотнік", проте хотіли це приховати та випустили "Іскандер".