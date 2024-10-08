Яка ситуація на фронті станом на 22:00 8 жовтня, де сьогодні найгарячіше – повідомив Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті 8 жовтня

Від початку цієї доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники та захисниці рішуче дають відсіч спробам агресора просунутися в глибину нашої території. Воїни завдають окупантам ефективного вогневого ураження, виснажуючи їх по всій лінії фронту.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 39 разів атакував наші позиції. За уточненою інформацією, досі точиться 3 боєзіткнення,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Найгарячіше – на Курахівському напрямку: дивіться карту

На Харківському напрямку агресор 4 рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська й Стариці. 3 боєзіткнення закінчилися без успіху для окупантів, один бій ще триває.

Росіяни штурмували 16 разів на Куп'янському напрямку. Наші захисники відбили 12 атак, ще 4 – наразі тривають.

На Лиманському протягом доби окупанти 18 разів атакували позиції українських військових. Сили оборони дали жорстку відсіч окупантів, втім, 1 боєзіткнення триває досі.

Тим часом на Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час двох бойових зіткнень.

На Краматорському – захисники зупинили 3 наступальних дії ворога поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок. Ще один бій точиться біля Білої Гори, однак ситуація контрольована.

Цієї доби окупанти 12 разів атакували на Торецькому напрямку. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію.

Окупанти зазнали значних втрат на Покровському напрямку

На Покровському росіяни 37 разів намагалися прорвати нашу оборону. 4 ворожі атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат, – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 210 окупантів, 85 з них – безповоротно. Крім цього, пошкоджено танк та АГС ворога,

– заявили в Генштабі.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 6 наступальних дій. Залучали штурмову й бомбардувальну авіацію. Наші захисники відбили 4 атаки, ще 2 тривають.

Росіяни намагаються просунутися біля Роботиного

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки,

– повідомили в Генштабі.

Водночас зазначили, наші воїни відбили 2 ворожих штурми. До речі, на Придніпровському напрямку росіяни також зазнали поразки, 6 разів атакуючи оборонні рубежі.