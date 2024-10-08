Завдяки героїзму 3 ОШБр, які ризикнули життям заради побратимів, вдалося виконати одразу кілька завдань. Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов в етері 24 Каналу детальніше розповів про нелегкий бій з ворогом.

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Успішно виконане завдання

Третя штурмова бригада нещодавно провела успішні штурмові дії на Харківському напрямку. Бійцям вдалося не лише ліквідувати російські диверсійно-розвідувальні групи та відновити втрачені позиції, але й урятувати полонених українців.

Смуга відповідальності нашої бригади на Харківщині є дуже великою. Але наш старший начальник звернувся до нас з наказом відбити проблемну ділянку біля населеного пункту Невське і як покращити власне становище, так і стабілізувати ситуацію на іншій ділянці фронту,

– розповів Родіон Кудряшов.

Де розташоване селище Невське: дивіться на карті

"Наша батальйонно-тактична група відправилася й з успіхом виконала завдання. Сьогодні його можна вважати завершеним. Є певні результати та успіхи, але війна триває і є ще дуже багато роботи", – зазначив Кудряшов.

Заступник командира 3 ОШБр також наголосив, що бригада у повному складі перебуває на своїй смузі відповідальності, яка зараз збільшилась.

Що відомо про штурмові дії 3 ОШБр

Нагадаємо, що про успішно виконане завдання, зокрема з порятунку полонених, повідомили у самій Третій штурмовій бригаді. Командир 1-ї роти 2-го штурмбату друг Мося розповів, що полоненими росіян були військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

Провівши стабілізаційні дії, бійці 3-ї штурмової бригади відкинули ворога та відновили становище бригади на займаній ділянці фронту.