Так, втечу окупантів з агрегатного заводу показали у Російському добровольчому корпусі. Там оприлюднили серію відповідних відео.

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Окупанти поспіхом тікали із заводу у Вовчанську

Як наголосили в РДК, ворожі військкори та пабліки протягом усієї операції розповідали, наскільки "хитро" весь особовий склад російської армії відійшов з Вовчанського агрегатного заводу, заманивши РДК і ГУР у пастку. Однак там показали, як усе було насправді.

Тих із солдатів Росії, хто не вийшов з укриттів з піднятими руками й не здався в полон, було ліквідовано штурмовиками РДК та побратимами із суміжних підрозділів, тепер про них нагадують лише трофеї,

– йдеться у повідомленні бійців.

Втеча окупантів з агрегатного заводу: дивіться відео

Зауважимо, що бої за агрегатний завод у Вовчанську точилися понад 4 місяці. Російські загарбники утримували вищезгаданий об'єкт ще з травня 2024 року.

Росіяни тікають із заводу у Вовчанську: дивіться відео

Відомо, що операція тривала трохи більше як тиждень. Втрата агрегатного заводу у Вовчанську стала серйозним ударом для окупантів.

Ворог залишає агрегатний завод у Вовчанську: дивіться відео

Нагадаємо, раніше Російський добровольчий корпус повідомив про трофеї, здобуті на звільненому Вовчанському агрегатному заводі, серед них – рації, залишені солдатами армії країни-агресора.