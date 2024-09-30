Зокрема, солдати армії країни-агресорки залишили там свої рації, повідомляє РДК. Відповідну інформацію вони поширили в понеділок, 30 версня.

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Трофеї з Вовчанського агрегатного заводу

У Російському добрововльчому корпусі повідомили, що вони отримали ще трофеї із заводу.

Там пишуть, що "якщо вірити російським воєнкорам, що, звісно, ​​дурість апріорі, і "доблесні" захисники заводу благополучно вийшли, забрати із собою вони забули не лише військові квитки, а й рації".

Мабуть, дуже поспішали. Але, можливо, вони просто не пішли з Агрегатного Заводу, а лишилися там назавжди? Давайте спитаємо вітчизняних військкорів,

– ідеться в повідомленні.



Рації російських окупантів / Фото РДК

Додамо, що ситуація на Агрегатному заводі у Вовчанську після його звільнення лишається напруженою. Росіяни не полишають спроб атакувати цей об'єкт. Деталі про ситуацію, читайте в матеріалі 24 Каналу.