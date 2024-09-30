Про це в етері телемаратону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев, передає 24 Канал.

До теми В ОТУ "Харків" пояснили, чим важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Яка ситуація на Вовчанському агрегатному заводі

Саранцев розповів, що ситуація на Агрегатному заводі у Вовчанську наразі найскладніша і найнапруженіша. Адже Агрегатний завод став ціллю номер 1 противника.

Він (ворог – 24 Канал) якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар, втрата цього об'єкта,

– наголосив речник.

Полковник зауважив, що тепер росіяни намагаються наразі застосовувати в локації заводу максимальний спектр свого озброєння.

"Він (ворог – 24 Канал) застосовує і важку вогнеметну систему, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою, коли те, що йому не дісталося, він те нищить", – пояснив представник ОТУ "Харків".

До слова, 24 вересня стало відомо, що Агрегатний завод у Вовчанську знову повернувся під контроль України. Цей об'єкт звільнили підрозділи ГУР МО та знищили загарбників у всіх будівлях підприємства.

Згодом в українській розвідці зазначили, що бій на заводі тривав трохи більше як тиждень, з інтенсивними обстрілами з боку противника, внаслідок чого кілька десятків окупантів було знищено, а четверо намагалися втекти й були знешкоджені за периметром заводу. В полон вдалося взяти близько двох десятків окупантів.