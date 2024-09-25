Сам бій тривав трохи більше, ніж тиждень. Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.
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Звільнення заводу у Вовчанську від ворога
Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання,
– поділився розвідник.
Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенці ГУР взяли вояк російської армії у полон.
"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", – повідомив офіцер з позивним Вікінг.