Сам бой длился чуть больше, чем неделю. Офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викинг раскрыл детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода.

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Освобождение завода в Волчанске от врага

Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания,

– поделился разведчик.

Он подтвердил, что в результате операции спецназовцы ГУР взяли вояк российской армии в плен.



"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже за периметром завода", – сообщил офицер с позывным Викинг.