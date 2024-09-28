Про це 24 Каналу розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, зауваживши, що тепер українські захисники можуть просуватись вперед для звільнення територій на цьому напрямку. Українські військові покращать логістику та забезпечення підрозділів.

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Чим важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу

За словами речника, кожен звільнений метр української території важливий. На Вовчанському агрегатному заводі перебував підрозділ російських військ, але вони не могли здійснювати штурми чи наступальні операції з нього. Окупанти були обмежені у своїх тактичних діях, адже завод був заблокований Силами оборони України.

Крім того, логістика ворога була порушена. Окупанти використовували лише безпілотники, які могли підіймати певні вантажі для постачання води, медикаментів, продовольчих товарів та частково боєприпасів.

Звільнення заводу було важливим, адже тепер наші захисники просунулись вперед до позицій противника. Окупація заводу сковувала дії українських військових, не давала можливості їм вільно переміщуватись, проводити певні заходи щодо логістики та забезпечення наших підрозділів, які пройшли вперед,

– пояснив Саранцев.

До слова, ГУР повідомило, що операція була ускладнена опором ворога, який використовував артилерію та дрони, але операція визволення пройшла успішно. Важливо, що крім знищення противника, гурівці взяли полонених і поповнили обмінний фонд.

Зауважте! Командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс" розповів, що російські командири залишили своїх підлеглих помирати, отримуючи більшість харчів і води, а також використовували українських полонених для копання підкопів на заводі. Окупанти викопали колодязь для отримання ґрунтової води, що дозволило їм триматись в оточенні тривалий час.