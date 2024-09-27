Відео показали бійці бригади “Гарт” Держприкордонслужби України. Ворогів атакували мінометами та дронами

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Українські військові ліквідують окупантів на Харківщині

Так, прикордонники завдали чергових вогневих уражень по місцях зосередження особового складу противника.

До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон".

Останні били по цілях як дронами-камікадзе, так і скидами,

– говориться у повідомленні.

Прикордонники нищать окупантів у Вовчанську: дивитися відео

Нагадаємо, що звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області звужує зону контролю окупантів. Крім того, це дає змогу Силам оборони створити плацдарм для подальшого наступу та остаточного звільнення всього міста.