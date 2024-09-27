Видео показали бойцы бригады “Гарт” Госпогранслужбы Украины. Врагов атаковали минометами и дронами
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Украинские военные ликвидируют оккупантов на Харьковщине
Так, пограничники нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения личного состава противника.
К работе привлекались минометные расчеты и разведывательные группы БпЛА подразделения "Скорпион".
Последние били по целям как дронами-камикадзе, так и сбросами,
– говорится в сообщении.
Пограничники уничтожают оккупантов в Волчанске: смотреть видео
Напомним, что освобождение агрегатного завода в Волчанске Харьковской области сужает зону контроля оккупантов. Кроме того, это позволяет Силам обороны создать плацдарм для дальнейшего наступления и окончательного освобождения всего города.