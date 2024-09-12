Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире единого телемарафона. Сейчас россияне ищут подкрепление для штурмов на некоторых участках Харьковщины.

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Россияне заменяют масштабные потери неопытными бойцами

Как рассказал украинский военный, на Волчанском направлении россияне отметили достаточно большие потери. Именно поэтому сейчас им нужно подкрепление, которое они собирают из других подразделений и из недавно мобилизованных бойцов.

Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку: ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях,

– сказал Саранцев.

Также он добавил, что новоприбывший личный состав оккупантов – это поднятый Россией мобилизационный ресурс.

"Точно еще не известно, это бывшие заключенные, или представители других государств, как раньше была Средняя Азия, Африка или Ближний Восток", – подчеркнул представитель ОТГ "Харьков".

Бои в Харьковской области: смотрите на карте

Напомним, что российские оккупанты пытались прорваться в район агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Там по меньшей мере с середины июня остаются заблокированными российские оккупанты.