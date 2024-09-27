Також це покращує логістику та полегшує виконання завдань. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс" в інтерв'ю LIGA.net.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу від окупантів

За його словами, різні підрозділи ЗСУ проводили розвідку боєм та заходили та територію заводу. Сам план і початок зачистки сформували тільки на початку вересня.

Вказується, що успіху вдалось досягти, тому що росіяни не виявили накопичення та підхід основних сил захисників. Бійці, які виконували завдання кілька тижнів, перебували у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами.

"Найбільша проблема для повного зачищення заводу – це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону", – розповів "Лінукс".

Він вважає, що за всю історію російсько-української війни навряд можна знайти подібні випадки захоплення об'єкта такої складності за такий короткий термін. Однією з головних проблем було обмежене використання артилерії.

"Близькість будівель і перебування наших і ворожих сил не дозволяла використовувати артилерію повною мірою через ризик дружнього вогню. Хоча росіян це ніяк не зупиняло, і вони били як по наших силах, так і по своїх", – розповів він.

Командир зазначив, що проблем додала також складна логістика і відрізаність річкою Вовча. Це унеможливило залучення бронетехніки.

"Левова частина тягаря впала на плечі наших піхотних підрозділів, які самі затягували вибухівку і "розбирали" будівлі, в яких знаходились вороги", – зазначив "Лінукс".