Також росіяни активно облаштовують тунелі для прихованого переміщення. Про це в своєму телеграм-каналі повідомили ОТУ "Харків".

Дивіться також ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод: що про нього відомо та яке значення

Яка ситуація у Вовчанську

У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України,

– повідомили в ОТУ "Харків".

Також окупанти здійснюють поодинокі переміщення особового складу для поповнення поточних втрат. Серед іншого, росіяни проводять інженерні роботи щодо облаштування своїх тунелів, які вони використовують для прихованого переміщення між сусідніми будинками.

Військові розповіли, що впродовж 25 вересня на харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Також окупанти випустили по позиціях ЗСУ 3 КАБи та було здійснено 2 ракетні удари. Було завдано 54 удари дронами-камікадзе та здійснено 356 обстрілів позицій українських захисників.

Нагадаємо, що нещодавно в ОТУ "Харків" назвали загальні втрати Росії під час наступу на Харківщину. Зокрема, втрати ворога включають 16 384 військовослужбовців, з яких 5 426 загиблих і 10 958 поранених.