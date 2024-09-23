Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків". Росіяни почали наступ на Харківську область у травні 2024 року.

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Втрати ворога на Харківщині склали понад 16 тисяч осіб

На Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців, серед якиз 5426 осіб загиблих ,10958 – поранених.

Також наші воїни знешкодили 143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено), 211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено), 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено), 762 артилерійські системи (212 знищено, 550 пошкоджено).

Крім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Нагадаємо, що російські загарбники і наразі не полишають спроб прорвати лінію фронту на Харківському напрямку. Для цього ворог активізував застосування бронетехніки, а також, імовірно, веде підготовку до наступу.