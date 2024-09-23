Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що вибухи в Торопці та вибухи в Тихорецьку були болючими для окупантів.

До теми Сили безпілотних систем і ССО завдали удару по одному з найбільших арсеналів Росії, – джерела

Як це вплине на фронт

Як наголосив Мусієнко, насправді основна одиниця для наступального потенціалу окупантів – піхота. Там зазнають значних втрат, але особового складу досі багато. Хоча вже лунала інформація, що російське командування дало команду окупантам економити снаряди на певний час.

Удари по російських складах з боєприпасами навряд чи вплинуть на постачання дронів. Але обстрілів з артилерії, мінометів, ударів балістичних ракет, ймовірно, буд менше.

Зараз вони візьмуть паузу, бо є логістичні проблеми. Їм потрібно вибудувати нову логістичну лінію. Адже під ці арсенали було багато чого підв'язано. Структура зламана. Тому їм потрібно шукати запасний варіант,

– сказав Мусієнко.

Зараз ворог, ймовірно, спробує частково розосередити свої боєприпаси та ракети. Але навряд чи це можливо зробити з такими значними обсягами. Тому є сподівання, що Україна й надалі знищуватиме ворожі арсенали зі зброєю.

Зверніть увагу! Вже можна глянути на супутникові знімки арсеналу біля Торопця. Там вдалося уразити величезну кількість складських приміщень.