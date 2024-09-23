Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что взрывы в Торопце и взрывы в Тихорецке были болезненными для оккупантов.

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Как это повлияет на фронт

Как отметил Мусиенко, на самом деле основная единица для наступательного потенциала оккупантов – пехота. Там несут значительные потери, но личного состава до сих пор много. Хотя уже звучала информация, что российское командование дало команду оккупантам экономить снаряды на определенное время.

Удары по российским складам с боеприпасами вряд ли повлияют на поставки дронов. Но обстрелов из артиллерии, минометов, ударов баллистических ракет, вероятно, будет меньше.

Сейчас они возьмут паузу, потому что есть логистические проблемы. Им нужно выстроить новую логистическую линию. Ведь под эти арсеналы было многое подвязано. Структура сломана. Поэтому им нужно искать запасной вариант,

– сказал Мусиенко.

Сейчас враг, вероятно, попытается частично рассредоточить свои боеприпасы и ракеты. Но вряд ли это возможно сделать с такими значительными объемами. Поэтому есть надежда, что Украина и в дальнейшем будет уничтожать вражеские арсеналы с оружием.

Обратите внимание! Уже можно взглянуть на спутниковые снимки арсенала возле Торопца. Там удалось поразить огромное количество складских помещений.