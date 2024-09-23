OSINT-исследователь MT_Anderson в соцсети X, ранее известной как твитер, показал новые спутниковые снимки 23-го арсенала ГРАУ минобороны России.
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Последствия атаки на 23 арсенал ГРАУ минобороны России
Осинтер обнародовал спутниковые снимки, сделанные 22 сентября. Заметил, что на этих кардах видно значительные повреждения северной части депо и не только.
58+ складское здание и несколько открытых площадок превратились в пепел / сильно повреждены,
– написал MT_Anderson.
Последствия атаки на 23-й арсенал ГРАУ / Спутниковые снимки с X MT_Anderson
Дроны СБУ атаковали 23 арсенал ГРАУ
- Заметим, источники 24 Канала сообщили, что ночью 21 сентября на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России возле Октябрьского в Тверской области мощно отработали дроны СБУ.
- Кстати, там оккупанты хранили артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".
- После прилетов на вражеском складе началась детонация. Фиксируется 5 очагов пожаров.