OSINT-исследователь MT_Anderson в соцсети X, ранее известной как твитер, показал новые спутниковые снимки 23-го арсенала ГРАУ минобороны России.

Смотрите также Уничтожен эшелон, который доставлял 2 тонны боеприпасов из КНДР: ВСУ поразили два арсенала России

Последствия атаки на 23 арсенал ГРАУ минобороны России

Осинтер обнародовал спутниковые снимки, сделанные 22 сентября. Заметил, что на этих кардах видно значительные повреждения северной части депо и не только.

58+ складское здание и несколько открытых площадок превратились в пепел / сильно повреждены,

– написал MT_Anderson.

Последствия атаки на 23-й арсенал ГРАУ / Спутниковые снимки с X MT_Anderson

Дроны СБУ атаковали 23 арсенал ГРАУ