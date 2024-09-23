OSINT-дослідник MT_Anderson у соцмережі X, раніше відомій як твітер, показав нові супутникові зніми 23-го арсеналу ГРАУ міноборони Росії.

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Наслідки атаки на 23 арсенал ГРАУ міноборони Росії

Осінтер оприлюднив супутникові знімки, зроблені 22 вересня. Зауважив, що на цих кардах видно значні пошкодження північної частини депо й не тільки.

58+ складська будівля та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл / сильно пошкоджені,

– написав MT_Anderson.

Наслідки атаки на 23-й арсенал ГРАУ / Супутникові зніми з X MT_Anderson

Дрони СБУ атакували 23 арсенал ГРАУ