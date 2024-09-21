Речь идет о складе "Тихорецк" и 23 арсенале Главного артиллерийского управления Минобороны России недалеко от населенного пункта Октябрьский. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в телеграмме.

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Что известно об атаке на российские военные арсеналы

Днем 21 сентября в Генштабе ВСУ официально подтвердили, что ночью был нанесен удар по арсеналу "Тихорецк", который расположен в Краснодарском крае.

Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР,

– отметили в сообщении.

Также была атакована радиолокационная станция "Полет",, которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

"Кроме этого, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны России недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области. Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов", – рассказали в Генштабе ВСУ.

В ведомстве отметили, что цели операции были успешно выполнены. Российские арсеналы были атакованы во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других.

Напомним, что утром эту информацию также подтверждали источники 24 Канала. Они также отмечали, что операция имела чрезвычайно сложный характер из-за российских средств противовоздушной обороны и РЭБ.