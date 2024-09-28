Об этом 24 Каналу рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, отметив, что теперь украинские защитники могут продвигаться вперед для освобождения территорий на этом направлении. Украинские военные улучшат логистику и обеспечение подразделений.

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Чем важно освобождение Волчанского агрегатного завода

По словам спикера, каждый освобожденный метр украинской территории важен. На Волчанском агрегатном заводе находилось подразделение российских войск, но они не могли осуществлять штурмы или наступательные операции с него. Оккупанты были ограничены в своих тактических действиях, ведь завод был заблокирован Силами обороны Украины.

Кроме того, логистика врага была нарушена. Оккупанты использовали только беспилотники, которые могли поднимать определенные грузы для поставки воды, медикаментов, продовольственных товаров и частично боеприпасов.

Освобождение завода было важным, ведь теперь наши защитники продвинулись вперед к позициям противника. Оккупация завода сковывала действия украинских военных, не давала возможности им свободно перемещаться, проводить определенные мероприятия по логистике и обеспечению наших подразделений, которые прошли вперед,

– пояснил Саранцев.

К слову, ГУР сообщило, что операция была осложнена сопротивлением врага, который использовал артиллерию и дроны, но операция освобождения прошла успешно. Важно, что кроме уничтожения противника, ГУРовцы взяли пленных и пополнили обменный фонд.

Заметьте! Командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения "Тимура" ГУР Дмитрий с позывным "Линукс" рассказал, что российские командиры оставили своих подчиненных умирать, получая большинство продуктов и воды, а также использовали украинских пленных для копания подкопов на заводе. Оккупанты выкопали колодец для получения грунтовой воды, что позволило им держаться в окружении длительное время.