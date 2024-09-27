Об этом LIGA.net рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Дмитрий по кличке Линукс.

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Что рассказали в ГУР о зачистке

Как рассказал Дмитрий, на момент захвата агрегатного завода там находилось около 80 россиян, большинство удалось ликвидировать. На финальной стадии бойцы смогли захватить около двух десятков пленных, которые "окончательно осознали бессмысленность дальнейшего сопротивления" и сдались в плен.

Оккупанты, в частности, сообщили, что спецназовцы ГРУ, которые ими командовали, были или убиты, или единицы попытались отойти, оставив своих подчиненных умирать на заводе. Более того, командиры оставляли себе большую часть продуктов и воды, которые им передавали с помощью сбросов с дронов.

Украинские защитники узнали, что за время своего пребывания на заводе российские захватчики смогли вырыть себе в одном из подвалов колодец для получения грунтовой воды. Это дало им возможность держаться в окружении все это время, поскольку дроны не могли обеспечить все потребности.

У нас есть информация, что были попытки копать подкопы из зданий в месте, где россияне находились до завода. Для этого они использовали своих "залетчиков", отказников, а также украинских пленных,

– вспоминает боец.

Одной из самых больших проблем во время зачистки 30 зданий завода были подвалы и бункеры, где оккупанты держали оборону. "Если сравнивать со всей историей нашей войны, вряд ли мы найдем подобные случаи захвата промзоны, объекта такой сложности за такой короткий срок", – добавил он.

Проблемой также было ограниченное использование артиллерии. Близость зданий и пребывания украинских и вражеских сил не позволяла использовать артиллерию в полной мере из-за риска дружественного огня. Хотя россиян это никак не останавливало.

В то же время из-за сложной логистики и отрезанности рекой Волчья невозможным было привлечение бронетехники. Поэтому пехотным подразделениям приходилось самостоятельно затягивать взрывчатку и "разбирать" здания, в которых находились оккупанты.