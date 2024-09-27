Неназванный украинский разведчик рассказал изданию Il Foglio детали, как украинская разведка сотрудничает с украинцами в оккупации.

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ГУР реагирует на всю информацию от партизан

Украинские партизаны, которые находятся в оккупации, демонстрируют "безграничные" формы сопротивления. Это может быть как тихий саботаж, как и активные действия.

Разведчик отметил, что важны даже рисунки на стенах в цветах украинского флага. По его словам, они также могут помочь.

Это сигнал оккупантам, что это не ваша земля. Рядом есть наши люди, они не отказались от намерений вернуть свою землю,

– пояснил сотрудник ГУР.

Разведчик рассказал, что основным методом сотрудничества с агентами является передача информации об оккупантах. Это помогает украинскому военному руководству принимать своевременные решения.

Речь не только об информации о военных объектах оккупантов или передвижения россиян, но и о работе оккупационных органов власти и предприятий.

Мы реагируем на эту информацию и усиливаем нашу оборону,

– сказал разведчик.

Так, для того, чтобы получить какую-то внутреннюю информацию, украинские агенты получают российский паспорт, ходят на работу, втираются в доверие к руководству и коллективу и тихо собирают необходимые данные.

Справка. Если вы находитесь в оккупации и хотите присоединиться к помощи Украине на оккупированных территориях, может обращаться в ГУР через чат-бот по ссылке. Кроме чат-бота, с ГУР МО можно безопасно и анонимно связаться следующими способами: по электронной почте – gur_official@proton.me или через Signal и WhatsApp: +38 096 945 53 41