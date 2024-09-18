Согласно сообщению источника в ГУР МОУ, операция осуществлена ​​на улице Новороссийской, 28 возле бывшей поликлиники ГУНП МВД Украины, информирует 24 Канал.

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В Мариуполе уничтожили автомобиль российского офицера

По данным источников, уничтожение автомобиля произошло путем поджога с помощью воспламеняющейся жидкости. В результате поджога автомобиль Daewoo Leganza с номерным знаком вооруженных сил России МО 5478 02 RUS был уничтожен полностью и восстановлению не подлежит.

В Мариуполе уничтожили автомобиль российского офицера / источник

Как сообщили в военной разведке, транспортное средство принадлежало высокопоставленному офицеру России из Башкортостана.

Мы напоминаем всем кафиров, что все их имущество, их жизнь и жизнь близких им людей находится под постоянной угрозой, где бы они ни были. К каждому из них внезапная смерть может прийти поминутно как на временно оккупированных территориях, так и в так называемой России и в любой точке планеты. Всех найдем, никого не забудем,

– отметил в комментарии собеседник по ГУР МОУ.

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Напомним, что ГУР вместе с подпольем организовали взрыв возле КПП Росгвардии в Екатеринбурге. Враг понес потери в живой силе и технике.