Згідно з повідомленням джерела в ГУР МОУ, операцію здійснено на вулиці Новоросійській, 28 біля колишньої поліклініки ГУНП МВС України, інформує 24 Канал.

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У Маріуполі знищили автомобіль російського офіцера

За даними джерел, знищення автомобіля відбулося шляхом підпалу за допомогою легкозаймистої рідини. Внаслідок підпалу автомобіль "Daewoo Leganza" з номерним знаком збройних сил Росії МО 5478 02 RUS був знищений повністю та відновленню не підлягає.

У Маріуполі знищили автомобіль російського офіцера / Джерела

Як повідомили у воєнній розвідці, транспортний засіб належав високопоставленому офіцеру Росії з Башкортостану.

Ми нагадуємо всім окупантам, що все їхнє майно, їхні життя та життя близьких їм людей перебуває під постійною загрозою, де б вони не були. До кожного з них нагла смерть може прийти щохвилини як на тимчасово окупованих територіях, так і в так званої Росії та в будь-якій точці планети. Усіх знайдем, нікого не забудемо,

– зазначив у коментарі співрозмовник з ГУР МОУ.

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Нагадаємо, що ГУР разом з підпіллям організували вибух біля КПП Росгвардії в Єкатеринбурзі. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.