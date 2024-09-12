У ГУР підтвердили, що потужний вибух, який 11 вересня пролунав у Єкатеринбурзі, – це їхня робота.

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Що відомо про операцію ГУР у Єкатеринбурзі

11 вересня ГУР МОУ у співпраці з представниками підпілля організували вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.

Партизани власноруч виготовили вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кілограмів та непомітно розмістили його біля КПП росгвардійців.

В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців,

– повідомили у ГУР.

У розвідці зазначили, що це "акт відплати", оскільки ця військова частина причетна до організації катівень на окупованих територіях України.