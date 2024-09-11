Про це пишуть російські ЗМІ. Крім того, внаслідок вибуху невідомого походження є пошкодження, передає 24 Канал.

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У Єкатеринбурзі пролунав вибух

Вранці 11 вересня в одному з районів Єкатеринбурга прогримів вибух невідомого походження. Інцидент стався поруч з ЖК "Янтарна долина", відомо про щонайменше 1 постраждалого внаслідок вибуху.

Біля ЖК, де був вибух, багато правоохоронців: дивіться відео

Антитерористична комісія Свердловської області заявила про "нейтралізацію загрози", однак деталей не повідомляли.

Наразі загрозу нейтралізовано. Реалізується комплекс заходів щодо забезпечення безпеки в районі інциденту,

– мовиться у повідомленні відомства.

Екстрені служби на місці вибуху в Єкатеринбурзі – більше у галереї

Відомо, що унаслідок вибуху також було пошкоджено 3 автомобілі. Наразі район оточений, на місці працюють силовики та екстрені служби. На місці помітили три пожежні машини та три автомобілі реанімації, а також вертоліт медицини катастроф.

Вертоліт кружляє над місцем вибуху: дивіться відео

Російська влада й досі не коментує, що сталося біля ЖК та чому на місці працює багато правоохоронців.