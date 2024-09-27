Неназваний український розвідник розповів виданню Il Foglio деталі, як українська розвідка співпрацює з українцями в окупації.

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ГУР реагує на всю інформацію від партизанів

Українські партизани, які перебувають в окупації, демонструють "безмежні" форми опору. Це може бути як тихий саботаж, як і активні дії.

Розвідник зазначив, що є важливими навіть малюнки на стінах у кольорах українського прапора. За його словами, вони також можуть допомогти.

Це сигнал окупантам, що це не ваша земля. Поруч є наші люди, вони не відмовилися від намірів повернути свою землю,

– пояснив співробітник ГУР.

Розвідник розповів, що найосновнішим методом співпраці з агентами є передача інформації про окупантів. Це допомагає українському військовому керівництву ухвалювати своєчасні рішення.

Мова не лише про інформацію щодо військових об'єктів окупантів чи пересування росіян, а й про роботу окупаційних органів влади та підприємств.

Ми реагуємо на цю інформацію і посилюємо нашу оборону,

– сказав розвідник.

Так, для того, щоб отримати якусь внутрішню інформацію, українські агенти отримують російський паспорт, ходять на роботу, втираються в довіру до керівництва та колективу і тихо збирають необхідні дані.

Довідка. Якщо ви перебуваєте в окупації й хочете долучитися до допомоги Україні на окупованих територіях, може звертатися до ГУР через чат-бот за посиланням. Крім чат-боту, з ГУР МО можна безпечно й анонімно зв'язатись наступними способами: електронною поштою – gur_official@proton.me або через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41