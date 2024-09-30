В частности, солдаты армии страны-агрессора оставили там свои рации, сообщает РДК. Соответствующую информацию они распространили в понедельник, 30 версня.

Смотрите также Почему так важно освобождение Волчанского агрегатного завода от врага: в ГУР дали объяснение

Трофеи с Волчанского агрегатного завода

В Российском добровольческом корпусе сообщили, что они получили еще трофеи с завода.

Там пишут, что "если верить российским военкорам, что, конечно, глупость априори, и "доблестные" защитники завода благополучно вышли, забрать с собой они забыли не только военные билеты, но и рации".

Видимо, очень спешили. Но, возможно, они просто не ушли с Агрегатного Завода, а остались там навсегда? Давайте спросим отечественных военкоров,

– говорится в сообщении.



Рации российских оккупантов / Фото РДК

Добавим, что ситуация на Агрегатном заводе в Волчанске после его освобождения остается напряженной. Россияне не оставляют попыток атаковать этот объект. Детали о ситуации, читайте в материале 24 Канала.