Благодаря героизму 3-й ОШБр, которые рискнули жизнью ради собратьев, удалось выполнить сразу несколько задач. Майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов в эфире 24 Канала подробнее рассказал о нелегком бое с врагом.

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Успешно выполненное задание

Третья штурмовая бригада недавно провела успешные штурмовые действия на Харьковском направлении. Бойцам удалось не только ликвидировать российские диверсионно-разведывательные группы и восстановить утраченные позиции, но и спасти пленных украинцев.

Полоса ответственности нашей бригады на Харьковщине очень большая. Но наш старший начальник обратился к нам с приказом отбить проблемный участок возле населенного пункта Невское и как улучшить собственное положение, так и стабилизировать ситуацию на другом участке фронта,

– рассказал Родион Кудряшов.

Где расположен поселок Невское: смотрите на карте

"Наша батальонно-тактическая группа отправилась и с успехом выполнила задачу. Сегодня ее можно считать завершенной. Есть определенные результаты и успехи, но война продолжается и есть еще очень много работы", – отметил Кудряшов.

Заместитель командира 3 ОШБр также отметил, что бригада в полном составе находится на своей полосе ответственности, которая сейчас увеличилась.

Что известно о штурмовых действиях 3-й ОШБр

Напомним, что об успешно выполненном задании, в частности по спасению пленных, сообщили в самой Третьей штурмовой бригаде. Командир 1-й роты 2-го штурмбата друг Мося рассказал, что пленными россиян были военнослужащие приданных сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

Проведя стабилизационные действия, бойцы 3-й штурмовой бригады отбросили врага и восстановили положение бригады на занимаемом участке фронта.