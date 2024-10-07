Третья отдельная штурмовая бригада провела успешные штурмовые действия на Харьковщине. Бойцы атаковали противника, ликвидировали ДРГ и отбили украинских пленных.

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Воины проявили героизм

Среди тех военных, которые провели штурмовые действия: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. По состоянию на сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

После стабилизационных действий врага удалось отбросить, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта – восстановить.

Все это – на героизме бойцов Третьей штурмовой, которые пошли на спасение ценой собственных жизней. Отомстим за каждого,

– говорится в сообщении.

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лысовка, Новотроицкое, Проминь и Петровка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.