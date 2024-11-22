Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой ударила по Днепру. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Минимум 10 ракет

Он прокомментировал это в кулуарах экспертной дискуссии "Геноцидальные практики России в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

По его словам, если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет есть у агрессорки.

Для того, чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний,

– объяснил Скибицкий.

Он подчеркнул, что это уже видели во время испытания "Булавы" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков.

Вследствие атаки России Украина стала первой в мире страной, по которой ударили межконтинентальной ракетой. Использование вооружения такого типа подтвердили в Воздушных силах и впоследствии и сам российский президент сказал, что его государство действительно нанесло соответствующий удар.